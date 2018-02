O conjunto dos sexagenários Dos 277 moradores do Residencial Butantã, na zona oeste, nada menos que 78% têm mais de 60 anos - quatro deles, inclusive, têm mais de cem anos de idade. São 216 velhinhos que fazem a vida no bairro parecer ter outro ritmo e transformaram o condomínio onde vivem no setor censitário de São Paulo com a maior concentração de idosos.