'O centro deve ser o coração da cidade' O consultor de Transporte Oren Tatcher passou em setembro por São Paulo para participar do Fórum Urbanístico Internacional, do sindicato da habitação (Secovi-SP), em parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP). Formado em Arquitetura pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, Tatcher mora em Hong Kong e é especialista em planejamento e construção de terminais intermodais, que integram dois ou mais meios de transporte, como ônibus e metrô. No Brasil, o arquiteto desenvolve estudos juntamente com o ITDP para a construção de terminais em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.