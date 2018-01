O besteirol da notícia

Pensando bem, pelo tanto de piadas novas sobre o Palmeiras nas redes sociais, o gaiato que transcreveu o hino do clube em redação do Enem deve ser corintiano de molecagem com o rival.

Mal comparando

Em confronto direto entre pesquisas de opinião no Brasil, a presidente Dilma leva sobre o papa Francisco a vantagem de não ser argentina, mas, se o Brasil golear a Itália hoje na Suíça, o técnico Felipão entra nessa disputa em condições de vencer!