O bem amado de Mangaratiba

Acredite se quiser: quando passou por lá com as filmagens de Os Mercenários, o ator doou à prefeitura R$ 65 mil para a confecção de sua escultura em bronze na pracinha principal. Como se isso aqui fosse um país onde o visitante, além de ganhar macacos dos nativos, pudesse financiar a própria estátua em espaço público tupiniquim.

E assim seria, não fossem as besteiras que o ator americano andou falando sobre o Brasil no lançamento de seu filme nos EUA. Foi então, imagino, que o prefeito Aarão de Moura Brito Neto teve a ideia democrática de dividir responsabilidades pelo monumento com a população local.

Essa história só terá final feliz se o eleitor transformar Mangaratiba em destino turístico internacional pela estátua que Stallone pagou, mas não levou. A campanha do "NÃO" já está nas ruas com o slogan "Vamos dar um cano no Rambo!"

Esclarecimento

Esse Bolívar, herói do Internacional no México, não tem nada a ver com aquele outro que Hugo Chávez costuma destacar como capitão de seu time. E não se fala mais nisso, ok?

Vanusa News

De novo, ela esqueceu a letra da música que estava cantando. De novo, pôs a culpa nos remédios tarja preta que tomava. De novo, voltou ao topo do ranking de assuntos mais comentados do Twitter. O sucesso está virando rotina na vida de Vanusa!

Noooossa!

E o William Bonner, hein?! Virou o assunto nos corredores da Globo depois da série de entrevistas com presidenciáveis no Jornal Nacional. A própria Fátima Bernardes nunca tinha escutado o marido falar grosso daquele jeito.

Azar o dele!

A Mancha Verde está dividida. Nem todo torcedor do Palmeiras aprova a ideia de aproveitar esta sexta-feira 13 de agosto para dar um bom banho de sal grosso no Felipão à saída do treino no Parque Antártica.

Pero que las hay...

Nem todo mundo acredita em azar, mas casos como o da sucessão de lambanças no Enem fazem qualquer um suspeitar que enterraram mesmo uma caveira de burro no Inep. Teme-se, agora, pela impressão das provas a tempo do exame de novembro. Todo dia é sexta-feira 13 no Instituto responsável pelo exame do MEC. Repara só!

Dúvida cruel

O povo está confuso! A dúvida, no caso, é do leitor Ronaldo Ferraz: "O Plínio de Arruda Sampaio e o Zé Bonitinho são a mesma pessoa?"