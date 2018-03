O barrigudo de costas largas

largas" ao sacrifício no culto à bronca do torcedor. "Sou forte!" Daí a admitir que está gordo, precisa antes se tocar que seu corpo está, todo ele, cada vez mais largo aos olhos até de quem fingia não reparar em suas medidas para não constrangê-lo de calção. Só o Fenômeno ainda parece sinceramente alheio ao problema. "Temos de levantar a cabeça!" Desse jeito não vai ver a barriga nunca, né? Não sabe o peso que tiraria das costas se, em vez de se ofender com quem lhe aponta a pança, tomasse consciência de que precisa a todo custo emagrecer ou, se não tiver mais disposição para isso, desistir do futebol, sem prejuízo à grandeza do craque no mundo da bola. Do jeito que está parecendo um hipopótamo, Ronaldo abre discussão sobre a sustentabilidade de chuteiras. Será que já tentou ao menos o método "emagreça dormindo", caramba? Não é possível que nenhum amigo lhe tenha chamado atenção para o risco de virar piada se não levar a balança a sério. Se for esperar pela sinceridade do torcedor, ah, coitado!

"Menas, Daniel, menas!"

Chico Xavier em mensagem psicografada a Daniel Filho, que tem relatado experiências sobrenaturais ocorridas nos bastidores das filmagens da cinebiografia do médium de Uberaba.

Uma coisa de cada vez!

São Paulo tem novo sistema de rodízio em vigor nas ruas: um dia é de chuva, o outro de protesto de professores.

Basta!

Comando Vermelho despachou circular a todas as bocas de fumo controladas pela organização no Rio. Desaconselha, terminantemente, o convívio de traficantes com jogadores de futebol, sob a alegação de que tal proximidade só rende ao movimento mais problemas com a polícia.

Jesse James

Não foi por falta de aviso que Sandra Bullock ganhou, logo depois do Oscar, um belo par de chifres do marido, que a traía com uma stripper de quinta. Quem se casa com um "mecânico-celebridade" projetado no sucesso da ex-mulher, uma atriz pornô, sabe muito bem onde é que isso vai dar.

Mal comparando

Deu no New York Times que, quando ainda era bispo, o papa Bento XVI encobriu um sacerdote americano que abusou de aproximadamente 200 meninos surdos. Por muito menos, convenhamos, o nome de Paulo Maluf foi para a lista de procurados da Interpol.

Ô, raça!

A pessoa jurídica do advogado de defesa foi, até agora, a mais condenável pela opinião pública no grande júri popular em curso. Os menos exaltados diante do Fórum pedem uma pena alternativa qualquer para o contratado dos acusados.

Vigilantes do peso

Nasce uma nova facção na torcida organizada do Corinthians: a Fiel da Balança foi criada esta semana para incentivar o Fenômeno a emagrecer.