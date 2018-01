O argentino do bem!

Ainda que nenhum tucano se apresente para a missão, alguém precisa avisar ao José Serra que o conclave acabou! Não faz sentido continuar enclausurado desse jeito, ainda mais que o escolhido não foi o Aécio!

Morte súbita

Esta última mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas pode ter sido provocada pela asfixia do Rio após as mudanças nas regras de distribuição dos royalties de petróleo. O próprio Sérgio Cabral está a ponto de ter um troço!

Culpa genérica

Por que diabos Fernandinho Beira-Mar, condenado a mais 80 anos por encomendar crimes de dentro da cadeia, não botou a culpa num Macarrão qualquer? Só se fala disso no presídio Nelson Hungria, onde o goleiro Bruno cumpre pena.

Façam suas apostas

Quem vai sair primeiro da cadeia: Bruno ou Mizael? O estúpido que jogou a mulher aos cães ou no lago? A Justiça brasileira não tem muita moral para falar da leniência alheia! Só se fala disso na Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Papa fina

Reparou no relógio de pulso da Patrícia Poeta ao vivo de Roma no Jornal Nacional? Arrasou, né não?

Reconhecimento

O brasileiro comum vai levar ainda algum tempo para se acostumar com a ideia de um argentino humilde, modesto, bondoso e carismático. Por enquanto, achar o papa "simpaticão" já parece uma graça divina.

Francisco, como passou a se chamar o ex-arcebispo de Buenos Aires, vai precisar de uma mão de Deus para fazer com que brasileiros e argentinos comunguem do mesmo credo ao menos quando o assunto não for o futebol.

Atualmente, como se sabe, vigoram de lado a lado da fronteira entre os povos uma série de mandamentos para este ou praquele lugar, dependendo da discussão.

De uma maneira geral, o brasileiro se acha um cara de sorte por não ter nascido argentino - e vice-versa!

Não tem espírito santo em meio à intolerância mútua, mas quem sabe o papa Francisco não introduz ao menos meia dúzia de preceitos católicos na contenda. Por exemplo:

1) Não amarás a Pelé ou Maradona sobre todas as coisas;

2) Não evocarás a mãe do próximo em nenhuma circunstância;

3) Não farás piada com o jeito ridículo do vizinho ser;

4) Não meterás o dedo na ferida do próximo;

5) Não cobiçarás o título alheio;

6) Tolerai-vos uns aos outros.

Milagres acontecem!

Os mosqueteiros

José Dirceu bem que tentou guardar segredo sobre sua decisão de passar o aniversário - ele completa 67 anos amanhã - a sós com a mãe em Passa Quatro (MG), mas a informação vazou na imprensa. Isso quer dizer o

seguinte: vai apagar as

velinhas com dona Olga, mais o escritor Fernando Morais e o ator José de Abreu.

O produtor Luiz Carlos Barreto ainda

é dúvida!