O apartheid dos engraçadinhos Acabou a trégua aparente! A boa convivência entre a piada e a notícia tomou o caminho do beleléu depois que, a pedido de jornalistas, a CBF proibiu o acesso de humoristas a treinos e entrevistas coletivas da Seleção. As duas categorias vão continuar se esbarrando no Congresso Nacional, na cola de celebridades, em viagens do Lula ao exterior, no carnaval da Bahia, mas, em preparativos para a Copa do Mundo, não! Futebol é coisa séria - decidiu a imprensa esportiva para se livrar de companhias indesejáveis no ambiente de trabalho.