O acordo da discórdia Mal recuperado do que viu acontecer com a coerência na seleção, o brasileiro assiste, atônito, à desmoralização do acordo no noticiário internacional. A mesma decepção que vitimou o pensamento lógico a partir de seu emprego no raciocínio do técnico Dunga ameaça atingir em cheio o conceito clássico de entendimento, depois dos esforços de paz do presidente Lula no Irã. Desde então, quando o assunto é "o acordo", ninguém se entende. Tem gente que acredita, e tá acabado! Tem gente que não acredita - e pronto! Fora a turma que põe em dúvida a arbitragem.