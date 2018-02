O 3º centenário da cidade Que a data não passe em branco nesta cidade do pedestre desmemoriado, do apressado sem tempo para ver e namorar. A segunda-feira, dia 11 de julho, será o dia do 3.º centenário da elevação de São Paulo de vila a cidade por ato do rei dom João V. Quem se lembrará de uma dama tão velha, no descabido desleixo pelos dias de esplendor e charme, que ainda se mantém jovem e bela no coração dos que a amam? São Paulo é a cidade dos encantos ocultos, da beleza fina e provocante que se esconde nas rugas do tempo, nas dobras de esquina, nos recantos que a guerrilha da memória mantém aqui e ali para serem vistos pelos que sabem ver, os amigos, os que foram perfilhados por essa imensa família que se espreguiça todos os dias entre os limites dos seus rios históricos - o Tamanduateí e o Anhangabaú, o Tietê e o Pinheiros. Depois de 457 anos de fundação e 300 anos de cidade, ainda nos movemos no abrigo dessa fortaleza antiga, que um dia já teve muros de taipa socada, baluartes e sinos de rebate.