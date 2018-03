'NY Times' destaca que Rio tenta corrigir imagem A notícia do estupro foi publicada ontem no site do jornal The New York Times. A reportagem diz que o crime "assombrou o Brasil, quando o Rio tenta passar a imagem de cidade que corrige suas mazelas e que se prepara para receber a Copa em 2014 e a Olimpíada em 2016". Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do governo federal, diz que "todos estão chocados com este crime" e destaca que quadrilhas de estupradores "são relativamente raras no Brasil".