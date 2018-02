Nuvem vulcânica volta e empresas cancelam voos Na noite de ontem, autoridades argentinas lançaram alerta sobre uma nova nuvem vulcânica vinda do Chile que está afetando as operações aéreas no país. Semelhante às cinzas que prejudicaram centenas de voos na semana passada no sul do continente, a pluma formada a partir das erupções no complexo vulcânico Puyehue-Cordón Caulle gerou o cancelamento de dezenas de voos argentinos desde a noite de ontem. Fortes ventos carregam a nuvem para o norte argentino, o que pode afetar novamente o céu do Rio Grande do Sul.