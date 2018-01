Nuvem atinge costa de SP sem perigo A nuvem de gás formada após o incêndio não chegará ao continente do Estado de São Paulo. De acordo com a pesquisadora de química da atmosfera do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), Karla Longo, a nuvem passa pela costa paulista e só deve atingir o continente no norte do Estado do Rio e no sul do Espírito Santo. E sem oferecer risco, já que foi dissipada.