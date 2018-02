Número de vítimas de homicídios em SP cresce 114% em outubro

SÃO PAULO - O número de vítimas de homicídios cresceu 114,6% na comparação entre os meses de outubro deste e do ano passado na capital paulista. Foram 82 pessoas mortas em outubro de 2011 contra 176 no mesmo mês deste ano.

Os dados são sobre homicídios dolosos - quando há intenção de matar - e incluem acidentes de trânsito. Os números foram divulgados no fim da tarde desta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Já as ocorrências de homicídios na capital paulista aumentaram 92,3% em outubro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2011. Foram 78 registros no ano passado, contra 150 em outubro de 2012.

Na comparação dos dez primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, o número de vítimas por homicídio doloso cresceu 33%, de 870 pessoas entre janeiro e outubro de 2011 para 1.157 neste ano. Já os registros de ocorrências cresceram 29% nos dez primeiros meses, para 1.068.

A divulgação dos dados coincide com a onda de violência que vive o Estado de São Paulo e ocorreu no mesmo dia em que o secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, pediu exoneração do cargo. O ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, Fernando Grella Vieira, será o novo titular da pasta, confirmou na manhã desta quarta-feira o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Região Metropolitana

Entre as cidades da Grande São Paulo, Francisco Morato está entre as que tiveram aumento mais significativo nas mortes. De janeiro a outubro, já são 23 casos. No mesmo período do ano passado, foram 10 - variação de 130%. Taboão da Serra teve alta ainda maior. Passou de 16 para 37 homicídios, aumento de 131,3%. Em Ferraz de Vasconcelos, as mortes quase dobraram, passando de 19 para 37 (94,7%).

Diadema, na região do ABC paulista, subiu de 28 para 39 homicídios (39,3%). Na mesma região, Mauá teve 48 homicídios, ante 36 em outubro de 2011.

Guarulhos teve diminuição nos homicídios, passando de 159 para 136 - queda de 14,5%. Também cenário de casos que trazem características de execuções, Carapicuíba foi uma das cidades que registraram uma das maiores quedas, passando de 49 para 41 casos, variação negativa de 16,3%. Santo André também teve diminuição nos casos de homicídios - foi de 58 a 47, redução de 19%.

Violência no Estado

No Estado de São Paulo a violência também avançou, embora em ritmo menor que na capital. Em outubro, foram 505 homicídios, uma alta de 37,9% perante um ano antes. Nos primeiros dez meses deste ano, o número de ocorrências chegou a 3.834, o que representa aumento de 11,62%.

O número de vítimas de homicídios também cresceu no Estado. Foram 571 no mês passado, contra 385 em igual período de 2011, um aumento de 48%.Colaboraram Artur Rodrigues, Daniel Trielli e Marcelo Godoy