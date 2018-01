Número de turistas em Santos neste Natal supera 2007 em 90%

A prefeitura de Santos divulgou nesta segunda-feira, 29, que mais de 400 mil turistas escolheram a cidade para passar o feriado de Natal. O número superou em cerca de 90% o do ano passado, quando estiveram na cidade 230 mil pessoas. Segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a rede hoteleira registrou ocupação de 68% dos leitos. Veja também: Confira o que abre e o que fecha na capital no réveillon Operação Verão inclui reforço de policiamento no litoral de SP Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias As atrações santistas registraram bastante movimento. O Aquário recebeu quase 18 mil visitantes, o Orquidário foi a opção de 3 mil turistas e o Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube teve mais de 2 mil visitas. No Centro Histórico, o Bonde Turístico transportou mais de 2.500 passageiros e o Monte Serrat e a Bolsa Oficial de Café receberam cerca de mil pessoas cada um. Já a linha de ônibus "Conheça Santos" apresentou as principais atrações santistas a cerca de 500 turistas. Os serviços de informações turísticas registraram mais de 400 atendimentos.