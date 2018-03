Número de mortos pela chuva sobe para 11 no Estado de SP

Segundo boletim, cinco mulheres morreram em um soterramento em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida. Em Embu, na região metropolitana, outra pessoa morreu e uma foi socorrida.

Também na região metropolitana de São Paulo, seis pessoas foram atingidas por deslizamentos de terra nos Jardins Rosana, Oratório e Zaira. Três faleceram e dois tiveram ferimentos leves. Os bombeiros continuam as buscas a um desaparecido no Jardim Zaira.

Na zona norte da capital paulista, no parque Fernanda e jardim flor, região de Santana, duas pessoas morreram em um deslizamento.