Número de mortos nas estradas paulistas neste Natal sobe 11%

As estradas paulistas registraram 39 mortes durante o feriado de Natal deste ano, número 11% superior ao do ano passado, quando 34 pessoas morreram, segundo relatório da Secretaria de Estado dos Transportes de São Paulo divulgado nesta segunda-feira, 28.

O índice de acidentes nos 22 mil km de estradas estaduais, porém, caiu de 0,77 em 2008 para 0,62 este ano, uma redução de 20%. De acordo com o boletim, foram registrados 924 acidentes e 594 feridos. O índice de vítimas feridas diminuiu de 47 para 40 de um ano para o outro, número 14% menor.

Segundo a Secretaria, o índice de vítimas que morreram, calculado em função da extensão das rodovias, o volume diário médio de veículos nas estradas e o período analisado, registrou uma diminuição de 2,75 para 2,56, queda de 7%.

Federais

Nas estradas federais que passam pelo Estado o número de mortes caiu 57,4%, de 7 em 2008 para 4 neste ano. O período da operação, no entanto, também foi menor na comparação entre os dois anos. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, durante os trabalhos da Operação Natal, entre os dias 24 e 27, foram registrados 177 acidentes, com 64 feridos. No ano passado, a Operação Natal ocorreu entre os dias 20 e 27, e registrou 285 acidentes, com 129 feridos e sete mortos.

Das quatro mortes deste ano, três aconteceram em um único acidente. Uma mulher dirigia uma Veraneio Custom Deluxe quando perdeu o controle em uma curva e saiu da pista na altura do km 517 da Rodovia Régis Bittencourt, no dia de Natal. Todas as três pessoas que morreram eram da mesma família e não utilizavam o cinto de segurança, segundo a PRF.

Os policiais rodoviários que atenderam o acidente constataram que estavam no veículo oito pessoas, duas a mais que o estipulado para o carro. Foram presos 13 motoristas por embriaguez ao volante durante a operação.

Multas

Em relação à fiscalização por parte dos policiais militares rodoviários nas estradas paulistas, houve intensificação no controle de alcoolemia, de velocidade e na fiscalização de motocicletas.

Foram lavradas 12.417 autuações por infrações de trânsito diversas em todo o Estado, sendo apreendidos 686 veículos, 261 carteiras de habilitação e 1.856 documentos de veículos por irregularidades. Foram registrados 36 casos de embriaguez contra 57 de 2008, uma redução de 37% em relação ao Natal passado, destacando que a operação deste ano teve um dia a menos.

Já no aspecto da prevenção e repressão criminal, 16 criminosos foram presos em flagrante, nove procurados foram capturados e cinco veículos foram recuperados.

