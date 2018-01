Número de mortos nas rodovias paulistas cai 27,5% no feriado

O número de mortos em acidentes nas rodovias de São Paulo caiu 27,5% no feriado do ano-novo, entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, segundo balanço do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar. Na comparação com o mesmo período de 2014/2015, foram oito mortes a menos. A passagem de 2015 para 2016 teve 21 mortes contra 29 do ano-novo anterior.

Foram multados 21,9 mil veículos por excesso de velocidade e apreendidos 1.606 documentos. A polícia autuou 2,7 mil por falta de cinto de segurança ou equipamento de proteção para crianças, como a cadeirinha. Outros 1.461 receberam autuação por ultrapassagens em local proibido.

Dezessete foram presos em flagrante por embriaguez ao volante e 408 receberam notificação por dirigir sob efeito de álcool. A PM retirou de circulação 345 veículos irregulares ou que transitavam sem condições de segurança.

A operação resultou na prisão em flagrante de 48 pessoas, além de cinco foragidos da Justiça, que foram detidos e reconduzidos ao sistema prisional. Foram recuperados 13 veículos roubados ou furtados e apreendidas oito armas de fogo, além de 58 quilos de drogas.