Número de mortos cai pela metade nas rodovias estaduais no feriado

SÃO PAULO - O número de mortes por acidente de trânsito caiu 47,62% nas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado de Páscoa, aponta balanço divulgado pela Polícia Rodoviária nesta segunda-feira, 1º. Durante a Operação Semana Santa, realizada entre a última quinta-feira, 28, até às 23h59 de domingo, 31, foram registradas 22 mortes, contra 42 no mesmo período de 2012.

Também houve queda 16,23% no número de acidentes, com 867 registros durante o feriado. Em 2012, aconteceram 1.035 acidentes nos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais na Semana Santa. Já o número de feridos sofreu redução de 20,2%, passando de 569 em 2012, para 454 neste ano.

O balanço da Operação Semana Santa aponta ainda 16.528 autuações por infrações de trânsito diversas em todo o Estado, principalmente por imprudência ao volante. Durante o feriadão, foram apreendidos 923 veículos, 492 carteiras de habilitação e 1.751 documentos de veículos por irregularidades.

Lei Seca

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Rodoviária também prendeu 94 condutores em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, número que representa um aumento de 261,54% em comparação com o feriado do ano passado. Houve ainda um aumento de 38,13% no número de autuações a motoristas que dirigiram sob o efeito de álcool nas rodovias, 442 no total.