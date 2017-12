Número de mortes cai pela metade nas rodovias federais de SP no feriado

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram e 74 ficaram feridas nos 186 acidentes registrados nas rodovias federais de São Paulo durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma redução em todos os índice em comparação ao mesmo feriado do ano passado. Porém o número de mortes caiu pela metade. Em 2009, foram contabilizados 195 acidentes com dez mortos e 90 feridos.