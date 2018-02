Número de homicídios em SP cai em relação ao ano passado

O número de homicídios no Estado de São Paulo caiu 2,17% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 12 mortes a menos. O levantamento completo será divulgado ainda na tarde desta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O anúncio parcial foi feito pelo governador Geraldo Alckmin, pela manhã, no Vale do Anhangabaú, durante entrega de bases comunitárias para a Polícia Militar.

Segundo Alckmin, em contrapartida, continua a crescer o número de latrocínios (roubo seguido de morte), uma das maiores preocupações das autoridades estaduais. O governador avaliou de forma positiva os números parciais. "Houve uma pequena redução nos homicídios e um pequeno aumento nos latrocínios. Poupamos vidas, porque tivemos dois latrocínios a mais e 12 homicídios a menos. Então 10 vidas foram poupadas."