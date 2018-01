O Estado do Rio registrou em junho o menor número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) desde 1991, quando começou a ser registrada a série histórica. Foram 347 mortes intencionais em junho, segundo relatório do Instituto de Segurança Pública, divulgado ontem. Houve redução de 13,57% no número de roubos de veículos - de 1.968 no mesmo mês do ano passado para 1.701 neste ano.