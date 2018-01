Número de estupros chega a 50 mil por ano e supera a taxa de homicídios no País O total de estupros no Brasil ultrapassou os registros de homicídios em 2012. No ano passado, foram 50.617 casos de violência sexual, total 2,1% acima do que no ano anterior. No mesmo período, houve 50.108 assassinatos - homicídios dolosos e latrocínios. Os números fazem parte do anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), cuja pesquisa completa será divulgada nesta terça-feira, 5.