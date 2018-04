Número de casos em Diadema volta a aumentar Considerada internacionalmente uma cidade com política de segurança pública modelo, Diadema voltou a registrar índices elevados de homicídio no ano passado. Foram 81 assassinatos, enquanto o ano anterior havia registrado 57 casos. O aumento de 42% colocou a cidade da Região Metropolitana de São Paulo no segundo lugar do ranking das mais violentas do Estado, com taxa de 21 assassinatos por 100 mil habitantes.