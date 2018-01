Número de casos de roubo a banco aumenta na capital paulista

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira, 24, parte das estatísticas criminais que mostram um aumento de casos de roubo a banco na capital paulista nos primeiros 10 meses de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 73 ocorrências contra 67 em 2014, uma alta de 8,96%.

Os dados mostram uma queda de 50% em outubro de 2015 em relação a outubro do ano passado. Cinco casos contra 10 ocorrências.

No Estado também houve queda. Foram registrados 138 casos de janeiro a outubro, contra 142 ocorrências no mesmo período do ano passado, uma redução de 2,82%. Em outubro deste ano, foram nove casos, contra 21 registros de outubro de 2014, uma queda de 57,14%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Grande São Paulo, a queda foi 23,81% nos dez primeiros meses: 16 casos contra 21 no mesmo período do ano passado. No interior, a queda foi de 9,26%, 49 ocorrências contra 54 do ano passado.