Número anunciado é quase igual a total da cidade há 10 anos

Nos quatro seguintes, na gestão de Marta Suplicy (2001 a 2004), cerca de 300 mil árvores foram plantadas na cidade, segundo dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Isso significa que, se o número da pasta para o período após 2005 fosse real, a cidade teria ganho 1,6 milhão de árvores na última década, mais do que o dobro do estimado nos anos 1990. Hoje, com 3,1 milhões de espécimes na mancha urbana, São Paulo seria uma das cidades mais verdes do mundo, o que, segundo especialistas, não ocorre.