Novos prédios vão cada vez mais para áreas periféricas Para Luiz Paulo Pompeia, diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), os dados do primeiro semestre deste ano ainda não são conclusivos para afirmar que bairros saturados de São Paulo estão perdendo valor de mercado. Ainda assim, ele afirma que a tendência deve ocorrer em pontos da capital. "Isso ocorre pelo crescimento do bairro, os preços chegam num teto, e aí tem algumas correções do valor do metro quadrado", diz Pompeia.