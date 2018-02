Novos investigadores recebem armas velhas

Os cerca de 400 investigadores que se formam hoje na Academia da Polícia Civil, na zona oeste de São Paulo, vão começar a carreira recebendo armas usadas, vindas de antigos policiais do interior de São Paulo. O armamento teria ficado 24 horas submerso em óleo diesel para ser lubrificado a fim de evitar panes. A Secretaria da Segurança Pública diz já ter adquirido novas pistolas ponto 40 e que elas chegariam até a data de ontem, entregues pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), vencedora do pregão.