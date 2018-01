Novo valor da tarifa de ônibus deve ser definido até fim de novembro

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), estima que o valor da tarifa de transporte público coletivo da cidade para 2018 deve ser definido até o fim de novembro. Segundo declarou em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira, 21, o valor será avaliado "em momento oportuno".

"O secretário (municipal de Mobilidade e Transportes) Sergio Avelleda está, juntamente com sua equipe, desenvolvendo um novo programa de licitação", afirmou. Depois disso, segundo Doria, a gestão poderá ter a "noção clara com referência à tarifa do ano que vem."

O prefeito voltou a afirmar que a nova licitação irá determinar que os contratos tenham duração de 10 anos, em vez dos 20 inicialmente previstos. "É mais do que suficiente para que as empresas possam ter retorno dos seus investimentos", afirmou à rádio.

De acordo com Doria, o novo contrato exigirá a renovação de toda a frota, que deverá ter ar condicionado, acessibilidade e internet wi-fi.