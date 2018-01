Novo titular tem ligação com tucanos e traquejo político Diante da constatação que a saúde será a peça de resistência da disputa em 2014 entre um anestesista (o governador Geraldo Alckmin) e um infectologista (o ministro Alexandre Padilha), o governo tucano decidiu convocar uma estrela da área médica para assumir a Secretaria da Saúde. Considerado mais combativo que o antecessor (Giovani Cerri), o novo titular da pasta, David Uip, cumpria todos os requisitos exigidos pela circunstância. Diretor do Instituto Emílio Ribas, ele se aproximou do PSDB no fim dos anos 1990, quando tratou do câncer do então governador Mário Covas.