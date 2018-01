Novo titular é homem de confiança de Kassab e tem trânsito no PSDB

Marcelo Branco

EX-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS E SUBSTITUTO DE MORAES

Administrador de empresas e considerado um quadro técnico do PSDB, apesar de não ser filiado ao partido, Marcelo Cardinale Branco, de 40 anos, já foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e é homem de confiança de Kassab. Até o mês passado, Branco estava à frente dos principais projetos e obras do governo, como a revitalização da Praça Roosevelt, a demolição do Edifício São Vito e a construção da Praça das Artes - o pacote de obras para a região central até agora não saiu do papel. Branco também era o responsável pela maior obra da segunda gestão kassabista - a construção de um túnel que vai interligar a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes. Ao contrário de Moraes, Branco tem bom trânsito com o governador José Serra e o secretário de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella.