Novo serviço de inspeção veicular pode começar só a partir de maio O prefeito Fernando Haddad (PT) disse ontem que já abriu consulta pública para o novo serviço de inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo. O edital sai ainda neste mês. A intenção da Prefeitura é que o modelo atual, operado pela concessionária Controlar, deixe de funcionar. Com isso, o calendário da fiscalização não deve começar em fevereiro, como nos últimos anos. A empresa que vencer a licitação terá 90 dias para se estruturar, o que pode fazer com que o serviço comece em maio. Só 40% da frota que passou pela inspeção em 2013 será obrigada a ser vistoriada no novo modelo de inspeção.