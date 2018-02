Novo parque deve ter de quiosques a campo de futebol O novo parque da zona sul, que deverá ser construído até 2014, terá 638 mil m2. A área verde começará na Avenida Lino de Moraes Leme e se estende por todo o espaço ao redor do Córrego Água Espraiada - sendo contornada por novas vias, chamadas de via parque. Ao longo dessa via, estão previstos de quiosques a quadras poliesportivas e campos de futebol. Haverá ainda bancos, brinquedos convencionais e um anfiteatro aberto.