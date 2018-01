Novo padrão de qualidade é o começo

O s padrões de qualidade do ar de São Paulo há muito tempo não atendem à proteção da saúde pública. É preciso que os mecanismos legais sejam consubstanciados em políticas públicas. Para se criar uma política para o ar limpo é preciso desestimular o uso individualista dos automóveis e criar mecanismos de exigência e participação social, como a Comissão do Ar Limpo, que estimulem e garantam execução da política integrada. Novo padrão de qualidade do ar é o começo.

MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (CONSEMA)