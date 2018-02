Novo julgamento de pilotos será no dia 15 O julgamento em segunda instância dos pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, que comandavam o jato Legacy que se chocou com o avião da Gol na Região Amazônica e causou a morte de 154 pessoas, em 2006, está marcado para o próximo dia 15 na 3.ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1). O processo será julgado pelo desembargador Tourinho Neto.