Novo gramado do Maracanã alaga e vira piscinão A chuva alagou completamente a área do novo gramado do Maracanã, que se transformou em um piscinão. No entorno do estádio, também alagado, máquinas chegaram a ficar submersas. Sem equipamentos de segurança, operários usaram baldes para esvaziar grandes poças que se formaram na nova cobertura de lona, em processo de instalação.