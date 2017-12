Novo filme mobiliza ''Geração Crepúsculo''

A estreia de Eclipse, terceiro filme da saga Crepúsculo, ontem, fez com que os fãs gritassem pelo abdômen tanquinho de um dos astros, suspirassem pelas falas românticas de outro e corressem para disputar as melhores cadeiras nos cinemas paulistanos. A euforia, porém, não foi passageira, mas reflexo de um movimento quase fanático.

Os doidos pelos vampiros adolescentes da série de livros e longas-metragens vivem (alguns quase literalmente) a história do sugador de sangue Edward, de sua companheira humana, Bella, e do lobisomem Jacob. Alguns se vestem como eles, outros adotam "valores" do romance (que apenas no País vendeu mais de 4,5 milhões de livros). Há ainda as meninas que sonham com os galãs e as que terminam com o namorado que não entende o "vício" na saga.

A bancária Ana Paula Pereira Ribeiro, de 22 anos, por exemplo, gosta de usar as mesmas roupas e joias que as figuras do filme. Ela é adepta do que chamam de cosplay. E, anteontem, por volta das 20 horas, se postou, trajada como Alice Cullen, irmã do protagonista, na frente do cinema do Shopping Campo Limpo, na zona sul da cidade, onde Eclipse estreou. À meia-noite.

"Vim recepcionar o público", conta, ao lado de duas amigas que também são adeptas do cosplay. Ana usa uma lente meio esverdeada e amarelada para ficar com aquele "olhar de vampiro". Ela diz que também coleciona bonecos, pôsteres e outros itens da série. "E quando me visto feito a Alice, me sinto, por um momento, como ela", relata.

Clubes. Ana, que virou fã no ano passado e leu os quatro livros da saga em uma semana, é integrante do fã-clube Twilight Universe. Há ao menos cinco grupos do tipo na cidade. "Só nós temos mais de mil fãs", diz Herika Sabioni, de 26 anos, presidente do Twilight Fans.

"A maioria dos membros é de adolescentes", conta Herika. "Mas há alguns mais velhos, como eu." Os integrantes se reúnem para discutir assuntos como quais trechos dos livros faltaram nos filmes, se Edward é melhor que Jacob e a vida pessoal do ator Robert Pattinson, que interpreta o protagonista.

Para Herika, a principal graça da história está no amor platônico, meio Romeu e Julieta para adolescentes, que o chupa-sangue Edward sente pela humana Bella. "Quero encontrar um namorado que tenha 10% do romantismo do Edward", diz.

Já a jornalista Mônica Marinho, de 35 anos, fã e administradora do site Twilightemania, conta que os "valores" da história ajudaram em seu casamento. "Resgatei os sentimentos da inocente paixão adolescente que é mostrada na saga", diz.

Sessão. Acompanhamos os fãs na primeira sessão de Eclipse, no Shopping Eldorado - que ainda exibiu, antes, os dois primeiros longas. "A fila para conseguir os melhores lugares começou às 10 horas", relata Bettina Boklis, diretora de Marketing do Cinemark, rede que vendeu, no Estado, mais de 53 mil ingressos para o filme e teve sessões de hora em hora na madrugada de ontem.

Durante o filme, as fãs reagiam efusivamente às cenas. Quando o vampiro deita na grama com a mocinha foi aquele "Ahhhhhh". É só o garoto-lobisomem tirar a camisa que começa a gritaria e uns "boa", "queria ser ela" (a que abraça o malhado).

"Se eu encontrasse o Robert Pattinson, ia tremer, berrar", diz a estudante Anna Carolyne, de 14 anos, que conta que tem um jeito de se vestir inspirado na série (jeans, roupas vermelhas, jaqueta de couro). "Teve uma vez que sonhei que entrava no quarto dele e roubava blusas para cheirar."

Tamanha paixão até complica relacionamentos. "Dispensei um namorado porque ele não entendia meus gritinhos pelo Taylor (que interpreta o lobisomem sem camisa)", diz Ana.

A FEBRE EM SÃO PAULO

Exposição

Até dia 15, há uma mostra de vestidos, luvas e outros itens do figurino usado na série de filmes no Shopping Pátio Paulista. A entrada é gratuita.

Ganhe o carro do Edward

O Shopping Pátio Paulista também faz uma promoção. Quem gastar mais de R$ 500 em compras pode concorrer a um Volvo C30, cupê esportivo usado pelo protagonista nos longas-metragens.

Livros

A editora Intrínseca aproveita a estreia da terceira adaptação para os cinemas e lança obras especiais, como A breve segunda vida de Bree Tanner: Uma história de Eclipse e Guia Oficial Ilustrado de Eclipse.

Brindes

A rede Cinemark de cinemas tem um copo da saga e o Burguer King dá pôsteres na compra de algumas promoções.