Novo desabamento no SP Market deixa ao menos 10 feridos

Parte do muro de uma obra de ampliação do Shopping SP Market caiu sobre o teto de quatro lojas (C&A, Café do Ponto, Gelateria Parmalat e Mc Donald's) nesta sexta-feira, 20. De acordo com as secretarias Municipal e Estadual de Saúde, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas no local, em Interlagos, zona sul da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas a pronto-socorros da região. Entre os feridos está uma funcionária do Café do Ponto, Aline Daiane Cezar da Silva, de 22 anos, grávida de quatro meses.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), foi acionado para atender a ocorrência, mas não realizou nenhum atendimento devido a falta de vítimas em estado grave. Nove viaturas dos bombeiros foram enviadas para o shopping.

Causas

Os bombeiros apontam que chuvas e ventos causaram o desabamento. O muro havia sido construído entre ontem e hoje. Após o acidente, o shopping foi parcialmente interditado pela Defesa Civil de São Paulo. O incidente atingiu 300 metros quadrados do local.

Em 24 de outubro, o shopping teve outro acidente quando seu teto desabou. Na ocasião, quatro operários ficaram feridos. O acidente aconteceu em uma praça de alimentação do shopping, que estava em obras de ampliação. A reforma foi interditada pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) e só foi liberada após um parecer da Polícia Científica.

(Com Isis Brum e Felipe Oda, do Jornal da Tarde, e Priscila Trindade, da Central de Notícias)

(Texto atualizado às 19h31)