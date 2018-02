Novo Código Penal deve ser votado até dezembro O presidente do Senado, José Sarney, recebeu ontem o anteprojeto do novo Código Penal. Presidente da comissão de juristas que preparou o texto, Gilson Dipp ressaltou que, durante os sete meses de trabalho e as 24 reuniões, "nenhum tabu foi deixado de lado". As mudanças propostas envolvem questões polêmicas, como a extensão de casos em que a mulher poderá realizar o aborto. Ao receber o texto, Sarney informou que a votação do novo Código no Senado deverá ocorrer até o fim deste ano.