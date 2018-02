Novo ato contra a Copa está marcado para esta terça-feira em São Paulo

SÃO PAULO - A capital paulista terá nesta terça-feira, 15, o 5° ato contra a Copa do Mundo. Desta vez, o tema é Saúde: "Desde janeiro de 2014 diversas pessoas, coletivos e movimentos sociais indignados têm ido às ruas com a palavra de ordem 'Se não tiver direitos não vai ter Copa'. Em fevereiro e março os protestos exigiram o investimento de nossos impostos na educação e no transporte público. Em abril é a vez da saúde!", afirma a página do evento no Facebook.

A manifestação está marcada para as 18h no Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Até a manhã desta terça-feira, 5,3 mil pessoas haviam confirmado presença na rede social.

Os dois últimos atos contra a Copa, que aconteceram em março, terminaram sem tumultos - não houve depredações e nem repressão policial. O primeiro protesto aconteceu em 25 de janeiro, quando 135 pessoas foram detidas e um manifestante foi baleado por PMs. O segundo, no dia 22 de fevereiro, registrou 260 detidos, entre eles cinco jornalistas.