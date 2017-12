Novo ato contra a Copa do Mundo é marcado pelo Facebook

Após protesto do último sábado, 25, um novo ato contrário à realização da Copa do Mundo no Brasil foi marcado pelo Facebook para o dia 22 de fevereiro, na Praça da República, no centro de São Paulo. Mais de 3,7 mil pessoas já confirmaram presença pela rede social.

"O Brasil receberá a Copa do mundo de 2014, porém, a população que não foi consultada é quem vai pagar o preço. Tudo não passa de um grande espetáculo com o dinheiro do contribuinte. É mais que comprovado que a Copa não agrega valores para os países das quais foram sede", diz a descrição do evento.

Baleado. No sábado, 25, cerca de 1,5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, foram às ruas de São Paulo para protestar contra os gastos da Copa. Um jovem de 22 anos foi baleado no tórax e na região genital por policiais militares. Fabrício Proteus Nunes segue internado.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Fernando Grella, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o manifestante baleado por policiais militares no sábado portava na mochila material explosivo e defendeu que a PM "agiu em legítima defesa" na ocasião.