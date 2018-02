Novelas fazem roupas e acessórios virarem hits Tendência

JARDINS; TEL.: (11) 3081-6619

Minisséries e novelas fazem com que roupas e acessórios que já estão nas passarelas há algumas estações sem fazer sucesso virem tendência de fato. Basta que uma estrela da trama apareça usando a peça. É o caso da saia lápis que a atriz Luana Piovani veste para interpretar a executiva Vânia, de Guerra dos Sexos, da Rede Globo.

Na mesma novela, outro look que faz sucesso é o trenchcoat da vilã ruiva Veruska, vivida por Mayana Moura. Tanto a saia de Luana quanto o casaco de Mayana são da Nutria, confecção do Bom Retiro com loja na região dos Jardins.

Uma boa dica para quem gosta dos figurinos das novelas é ficar de olho nas lojas do Brás. A Rede Globo fechou, no ano passado, uma parceria com a Polo Moda, que fica no bairro.

Chapéu. Outro hit que saiu da TV é o chapéu de feltro de abas largas usado pela atriz Cléo Pires em várias cenas da novela Salve Jorge filmadas na Capadócia, na Turquia.

Esse modelo de chapéu ficou famoso na cabeça da atriz Brigitte Bardot, nos anos 1970, depois foi esquecido. Desde que apareceu na cabeça da atriz global, no entanto, o acessório voltou com tudo entre as brasileiras.

O acessório é fabricado pela Pralana, de Limeira, no interior de São Paulo. Modelos parecidos custam a partir de R$ 112. O site tem opções masculinas.