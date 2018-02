Nove vítimas do acidente entre trem e ônibus permanecem internadas

SÃO PAULO - O ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que caiu de um viaduto e foi atingido por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta quinta-feira, 9, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, foi destombado às 12h50. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham no local para conseguir retirar o veículo da linha férrea.

O acidente aconteceu por volta das 9h40 entre as estações Utinga e São Caetano do Sul da Linha 10-Turquesa da CPTM, após o veículo bater na mureta de proteção do viaduto e despencar de frente, próximo à Rua Felipe Camarão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas. Com ferimentos na cabeça, a motorista do ônibus teve traumatismo craniano leve e lesão pulmonar, mas está consciente. Ela foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Santo André. As demais vítimas estavam no ônibus e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Albert Sabin, em São Caetano do Sul. Nenhum ocupante do trem ficou ferido.

O Hospital Albert Sabin informou que seis pacientes já receberam alta da unidade. São eles: Leandro Domingues, Clóvis dos Santos Galdino Junior, Maurilio Batista Santos, Pedro Carrasco, Cleide Aparecida de Brito e Eduardo Guilherme Scavassa.

Outras sete pessoas continuam internadas. As vítimas são: Arlete Amaral, que teve trauma cranioencefálico leve; Claudio Almeida, com lombalgia; Débora de Santana Prenholato, que está na ala ortopédica; Gabriela Peralta Belvis, que está na UTI com fratura na costela; Marcia Aparecida Beraldo Vicentino, que teve luxação de quadril; Sírio Gonçalves de Souza, com traumatismo craniano leve; e Tiago Augusto de Paula, internado na UTI com suspeita de lesão vertebral.

A paciente Carolina Pereira Guimarães foi transferida com lesão renal para a UTI Hospital Maria Braido, onde ficará em observação até a próxima avaliação médica indicar se ela precisa passar por uma cirurgia.

Três helicópteros Águia, da Polícia Militar, foram para o local prestar socorro às vítimas. Oito viatura do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência, perto da Rua Felipe Camarão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Defesa Civil de São Caetano do Sul também estiveram no local.