Nove vítimas de acidente entre trem e ônibus no ABC já tiveram alta

SÃO PAULO - Dos 12 pacientes internados no Hospital de Hospital de Emergências Albert Sabin, nove tiveram alta, informou no início da noite a Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul. Essas pessoas estavam dentro de um ônibus intermunicipal que tombou na Rua Felipe Camarão sobre a linha férrea na manhã desta quinta-feira, 9.

O acidente aconteceu por volta das 9h40 entre as estações Utinga e São Caetano do Sul da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), após o veículo bater na mureta de proteção do viaduto e despencar de frente, próximo à Rua Felipe Camarão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas. Com ferimentos na cabeça, a motorista do ônibus teve traumatismo craniano leve e lesão pulmonar, mas está consciente. Ela foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Santo André. Outras duas vítimass estão internadas nos hospitais Gabriela Peralta Belvis e Maria Braido. Nenhum dos 600 passageiros do trem ficou ferido, informou o gerente da CPTM Francisco Pierrini.

A linha da CPTM chegou a parar de funcionar, mas à tarde já operava normalmente. A composição seguia no sentido Rio Grande da Serra no momento do acidente, e transportava aproximadamente 600 pessoas, segundo o gerente da CPTM Francisco Pierrini. Cerca de 380 mil pessoas utilizam a linha todos os dias.

A responsável pelo setor de transportes urbanos de São Caetano do Sul, Cristina Baddini, disse em entrevista à Rádio Estadão/ESPN que o ônibus pode ter sido fechado por um carro antes romper a mureta de proteção e cair sobre a linha férrea. A Polícia Científica realizará perícia no local.

De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), o ônibus envolvido no acidente a operava a linha 101 São Caetano do Sul (Vila Prosperidade)/São Paulo (Vila das Olarias).