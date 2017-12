Nove veículos são incendiados em frente a delegacia da zona leste

Atualizada às 20h45

SÃO PAULO - Nove veículos foram incendiados no pátio do 59.º Distrito Policial (Jardim Noêmia), na zona leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 12.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu por volta das 23h30, quando apenas dois funcionários estavam no local. Ainda não há informações sobre os autores do incêndio nem a motivação. A polícia afirma que ao menos três pessoas cometeram o delito e fugiram. Até a noite, ninguém havia sido preso.

Os veículos estavam apreendidos e estacionados na frente do distrito policial, na Rua Salsa Parrilha, esquina com a Rua Vistosa da Madre de Deus. Os dois funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas.

Os carros ficaram completamente destruídos e a fachada da delegacia também foi danificada pelo fogo. As labaredas chamuscaram as paredes do prédio e alcançaram o segundo andar, que ficou com manchas pretas.

Os policiais apreenderam nas proximidades um galão plástico com gasolina e o encaminharam para perícia. O caso foi registrado no 50.°DP (Itaim Paulista), que é a central da flagrantes da região, mas está sendo investigado pelo próprio 59.°DP.