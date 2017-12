Nove semáforos continuam apagados após a chuva na capital

Nove semáforos continuam apagados em toda a capital paulista por conta da forte tempestade que atingiu a cidade na tarde e na noite da quarta-feira, 14. Na manhã desta quinta-feira, 15, o trânsito continuava complicado na cidade, devido à queda de árvores e à pane nos semáforos. Às 10 horas, a capital paulista tinha 24 km de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. A Eletropaulo afirma que não há bairros sem luz na cidade, apenas problemas pontuais onde há falta de energia. No entanto, o sistema de atendimento telefônico da empresa (pelo telefone 0800-7272196) está indisponível. Por isso, quem precisar registrar uma ocorrência deve usar o telefone 0800-7272120. Veja também: Capital paulista pode ter chuvas fortes à tarde Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Foto: Sérgio Neves/AE Árvore caiu na Avenida Ibirapuera e bloqueou o trânsito, que ficou muito ruim na quarta-feira Na quarta, oito bairros ficaram sem energia elétrica e 45 cruzamentos estavam com os semáforos apagados. A principal causa da interrupção foi a queda de árvores e galhos na rede elétrica. Ao longo do dia 45 árvores foram arrancadas pela chuva, segundo balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O temporal, que durou cerca de duas horas, deixou vias alagadas na capital e também no litoral. Ao longo do dia, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) contabilizou 20 pontos de alagamento em São Paulo. Confira os pontos onde ainda há semáforos apagados: - Estrada do M Boi Mirim, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Rua Pirandello com a Avenida Santa Catarina, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Avenida dos Bandeirantes com a Praça Carananduba, na pista local no sentido marginal; - Rua Antonio Ramos Rosa, na altura do número 188, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Rua Nove de Julho com a Avenida Adolfo Pinheiro, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Avenida Professor Vicente Rao com a Avenida Washington Luis, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Rua Joaquim Gonçalves com a Rua Antonio Ramos Rosa, em ambos os sentidos; - Cruzamento da Rua Antonio Ramos Rosa com a Avenida Fim de Semana, no sentido centro; - Avenida Sadamu Inoue, em ambos os sentidos.