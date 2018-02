Nove são presos por integrar bando especializado em roubo de caminhões de cargas

SÃO PAULO - Nove integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões de cargas em rodovias que cortam São Paulo foram presos em flagrante nesta terça-feira, 13, durante operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Presidente Dutra, na região da capital paulista. Um veículo que estava com a quadrilha foi recuperado.

Segundo a PF, agentes começaram a acompanhar a ação dos criminosos, que roubaram um caminhão com placas do Espírito Santo. O veículo foi levado a um posto de combustíveis na cidade de Caçapava, interior de São Paulo, onde foi entregue a receptadores.

O motorista do caminhão roubado era mantido refém em um cativeiro. No momento da abordagem da PF, um dos criminosos avisou os comparsas que estavam com a vítima, que foi libertada ilesa.

Dentro do caminhão roubado foi encontrado um equipamento conhecido por "capeta", usado por ladrões para bloquear os sinais emitidos por aparelhos rastreadores de veículos, instalados por empresas de segurança e seguradoras.