Nove ficam feridos em tiroteiro na parada gay

Nove pessoas - quatro homens, quatro mulheres e um adolescente de 15 anos - foram baleadas, na noite de sábado, em Barra do Pojuca, região metropolitana de Salvador, durante a realização de uma parada gay. De acordo com a polícia, o atentado não teria relação com homofobia, mas com a tentativa de assassinato de Francisco dos Santos, que estaria sendo perseguido por traficantes de drogas. Ele escapou do atentado durante o evento, mas acabou morto horas depois pelos atiradores.