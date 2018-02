Nove crianças são encontradas abandonadas em São Paulo

SÃO PAULO - Nove crianças da mesma família foram encontradas sozinhas, abandonadas pelas mães, por volta das 21h30 deste domingo, 11, em dois locais na região central de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar.

Cinco crianças foram localizadas em um apartamento, no primeiro andar de um prédio invadido, na Rua Asdrúbal do Nascimento, 456, no bairro da Bela Vista. De acordo com a PM, no local estavam duas gêmeas de 7 meses, duas crianças de 1 ano, uma de 2 anos, uma de 5 anos. Outra criança, de 8 anos, e duas adolescentes, de 11 e 14 anos, foram encontradas em um imóvel onde funciona uma borracharia, na Rua Luís Barreto, no mesmo bairro.

Uma das mães foi localizada em um bar próximo e levada para a delegacia. O Conselho tutelar foi acionado e as crianças foram levadas para um abrigo de assistência emergencial, segundo a PM. As crianças foram encontradas após denúncia de um homem, que ouviu o choro dos bebês. Segundo a PM, no local havia mau cheiro e lixo espalhado pelo local.