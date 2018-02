Nove ciclistas são internados diariamente em São Paulo

SÃO PAULO - Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde revelou, nesta quinta-feira, 28, que nove ciclistas são, em média, socorridos diariamente em hospitais públicos, vítimas de acidentes de trânsito no Estado de São Paulo. Ao menos um deles morre em decorrência dos ferimentos.

Somente no ano de 2011, 3,4 mil usuários de bicicletas foram internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O chefe do Grupo de Trauma Ortopédico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, Jorge dos Santos Silva, diz que, na maioria das vezes, os ciclistas circulam pelo trânsito sem as principais proteções. As lesões mais frequentes acabam sendo traumatismos cranianos e da coluna vertebral, além das fraturas da pelve (bacia), dos ossos do antebraço, do fêmur e da tíbia.

Prevenção. Para evitar acidentes, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que ciclistas optem por uma velocidade baixa na hora de conduzir a bicicleta, não circulem em vias expressas ou em rodovias. O tráfego em avenidas, embora não seja proibido, é uma prática pouco segura e deve ser evitada. A calçada é de uso exclusivo do pedestres.

A CET também afirma que a bicicleta é definida como veículo não motorizado e deve se sujeitar a todas as sinalizações implantadas nas vias.

Além disso, ciclistas devem contar com equipamentos de segurança, que incluem o capacete e refletivos nos pedais, laterais, dianteira e traseira da bicicleta. Para melhorar a visibilidade pelos demais motoristas, recomenda-se o uso de roupas claras e acessórios refletivos.