Nove casas são assaltadas por dia em SP

O primeiro foi às 19h30, na casa de uma mulher de 67 anos na Rua Teodoro Maldonado, no Portal do Morumbi. Ao colocar a chave no portão, foi abordada por três assaltantes. A mulher, que se recuperava de uma cirurgia na perna, lutou, foi arranhada, teve os cabelos puxados e foi jogada no asfalto. Um investigador do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) passou de carro e tentou ajudá-la, mas foi baleado. O trio fugiu, levando a bolsa da vítima. O policial está internado e não corre risco de morte.

Às 22h, outra quadrilha dominou um casal de engenheiros na Rua Oscar Bressani, Bosque da Saúde. Os dois foram abordados por um trio armado ao descer para abrir o portão de casa. Os ladrões entraram e levaram chaves, dinheiro, cartões, máquinas digitais, celulares e dinheiro.

Meia hora depois, na Rua Aprígio Rego Lopes, no Jabaquara, um administrador de 47 anos, a mulher, pedagoga de 49, a filha e o genro, consultor tributário, foram assaltados por quatro homens que estavam em um Hyundai ix-35. "Uma hora disseram que se não mostrássemos o cofre iam cortar o dedo do meu genro, mas não tinha cofre nenhum", contou a pedagoga. Na saída, o bando encontrou uma viatura da PM e houve troca de tiros. Três bandidos fugiram e o quarto, Gerson dos Santos, de 26 anos, foi baleado e preso.